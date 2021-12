Equipes de Alegrete participam da Copa Santiago de Futsal Menor

Os jogos realizados envolveram as categorias dos 7 aos 17 anos. As partidas aconteceram no ginasião e demais quadras do município.

De acordo com a coordenação, a Copa Santiago proporciona a prática esportiva e seu aprimoramento entre as crianças, adolescentes e jovens. Promove o intercâmbio de experiências esportivas, educacionais e culturais entre professores, monitores e atletas de vários municípios.

A competição vem crescendo a cada ano e revelando atletas. Muitos deles estão em clubes como na dupla Gre-Nal, Juventude, São José (Porto Alegre), Portuguesa (SP), entre outros. A organização é de Paulo Flores Paz (Bolinha).

A cidade de Alegrete foi representada por diversas escolinhas e clubes do município com suas categorias de base. A AEC disputou a competição no Sub-15, vencendo na estreia por 11 a 1 o Cosmos, depois venceu o América 1 a 0, e os Meninos da Vila 4 a 0.

AEC Sub-15 na Copa Santiago

Na fase de mata mata, confronto alegretense, AEC e Real, vitória da AEC 4 a 3. Após a eliminação do Real Sub-15, a AEC empatou sem gols com o Bola pro futuro e foi eliminado nos pênaltis nas semifinais. A AEC terminou a competição com 19 gols marcados e 4 gols sofridos, com a defesa menos vazada. Ainda no Sub-15, o Eliseo’s acabou eliminado na segunda fase jogando diante do Novo Horizonte

Além do Sub-15, o Real participou com a categoria Sub-9, onde oito equipes disputaram a categoria. A gurizada do Real fez uma boa primeira fase mas não conseguiu classificação entre os quatro finalistas.

Delegação do Real em Santiago

Gurizada do Real na abertura da Copa

Debutando na competição, o SER Ceva Arena fez bonito em Santiago. Disputou na Sub-13 entre 12 equipes e chegou até as semifinais da categoria.

SER Ceva Arena foi bem em Santiago

Na disputa da Sub-17, a Eliseo’s Futsal caiu da competição nas quartas de final para o Tigres de Itaqui. Foram 18 equipes nesta categoria que também teve participação da ASSAD de Alegrete, que foi eliminada nas oitavas de final.

ASSAD Alegrete

Eliseos Sub-17

Para Rodrigo Gasolina do Real, a competição serviu para dar sequência ao trabalho de formatação da base no projeto. Já Darci Toledo da ASSAD destacou o nível da competição e mais uma vez a ASSAD esteve participando da Copa.

Eliseo Leal avaliou de forma positiva a participação, embora não entre os melhores nesta edição, as duas categorias lutaram até o fim destacou o professor.

Jerri Nazazieno, do SER Ceva/Arena ficou satisfeito com o desempenho da equipe. Considerou uma baita experiência para o grupo de atletas que foi valente em Santiago.

Fotos: reprodução