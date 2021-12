Em sessão tumultuada Anilton Oliveira foi eleito novo presidente da Câmara

Share on Email

A última sessão da Câmara de Vereadores, deste ano, no dia 13 foi marcada pela escolha da nova mesa diretora para o ano de 2022. Inicialmente com a chapa tendo como candidato a presidente o vereador Eder Fioravante, depois no desenrolar dos dias uma outra chapa foi apresentada para essa disputa e que teve como candidato a presidente o vereador Anilton Oliveira e como Vice Itamar Rodriguez.

Conversas de bastidores apontam que houve divergências de última hora. E antes da votação para escolha da nova mesa diretora da Câmara para o próximo ano, muitas ajustes e discussões entre os vereadores. A presidente da Casa, Firmínia Soares chegou a se retirar da sessão e não votou na escolha do novo presidente. Ela voltou e passou os trabalhos ao Vice -presidente Moisés Fontoura que encerrou o processo eleitoral.

Até a semana passada, a chapa encabeçada por Eder Fioravante era a favorita ao pleito, na última sexta feira(10) os ânimos começaram a mudar, com divergências internas entre o PDT.

Por nove votos a favor, um contra, duas abstenções foi eleito Anilton Oliveira como presidente; Vice Itamar Rodriguez, primeiro; secretário o Jaime Duarte e segundo secretário Enio Bastos.

Vereador Anilton Oliveira

Nessa sessão eles, também, aprovaram os últimos projetos que estavam na casa. Dos 22, foi pedido vista de três projetos.