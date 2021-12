Identificadas vítimas de acidente na BR-290 em Rosário do Sul

Três passageiros e o motorista morreram na colisão com um caminhão boiadeiro com placas de Marau, que teria invadido a pista contrária.



Conforme a nota, o motorista do veículo, Anderson Flores Martins e três passageiros, João Paulo Peralta Granez, Paulo Sergio Machado da Rosa e Natalia Xavier dos Santos morreram no local. A passageira Marta da Silva foi hospitalizada no Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, em Rosário e ainda não se tem informações do estado de saúde.

Eles se deslocavam para Santa Maria para consultas. Segundo informações, o caminhão invadiu a pista em que o Prisma trafegava, colidindo de frente com o veículo. O Serviço de Tratamento Fora Domicílio da Prefeitura de Uruguaiana está fazendo contato com as famílias das vítimas para mais informações e auxílio.

Fonte: Caderno7