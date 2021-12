Erlan Aita é tricampeão do Desafio Extremo Trilha Aventura

Erlan-Aita-fez-os-90-km-em-pouco-mais-de-2-horas

A prova realizada no último domingo (5), reuniu atletas de várias cidades da região e do Uruguai. A largada controlada no CT Velocross Alegrete nos Pimheiros foi escoltada pela Polícia Rodoviária Federal em todo trecho da BR-290, desde a saída da estrada dos Pinheiros até a entrada na VRS-806 no Caverá.

Ciclistas tiveram largada da prova em andamento no Caverá

Saída controlada pela BR-290

Num ritmo alucinante os ciclistas subiram a estrada do Caverá em direção ao Cerro do Catimbau. Erlan levou 2 horas e 43 minutos para completar o trajeto em torno de 90 km. A chegada foi novamente na pista do CT Alegrete. Com a vitória, o alegretense chegou a sua 3ª vitória no Desafio Extremo, venceu em 2018, 2019 e 2021, no ano passado não foi realizada a prova por conta da pandemia.

Pelotão na estrada do Caverá

Erlan-Aita-puxou-a-prova-desde-o-início

O forte calor foi um obstáculo a mais para os ciclistas que atingiram uma altimetria acumulada superior a 800 metros. Pontos estratégicos espalhados ao longo do percurso serviram para repor as energias dos atletas. No ponto 35 km da prova, teve frutas, cerveja gelada, pão, salsichão, água gelada e coca-cola.

Duplas se ajudando ao longo do percurso

A segunda colocação na classificação geral coube ao quaraiense Elder Lopes (2h52′), seguido do alegretense Francisco Severo “Xikinho”, que chegou 11 segundos atrás do ciclista de Quaraí. Em quarto geral Airton Figuero Assis, o santiaguense gastou 2h55′ para concluir a prova. Na 5ª posição o alegretense Gabriel Ribeiro com 2h56′.

Os cincos primeiros no Desafio Extremo 2021

Na categoria elite duplas vitória alegretense com Mariana Picolli/Uillian Gonçalves, eles fecharam a prova em 3 horas 7 minutos. A segunda posição foi para dupla formada entre Quaraí e Uruguai. Bruno Silveira/Matilde Gallardo, seguido de Juliana Bortolloto/Ravier Riani, em terceiro.

Dupla alegretense venceu na categoria

Uillian e Mariana fizeram o percurso na frente de todas duplas da prova

Na disputa entre duplas master, o título foi para Otávio Mirailh/Patrícia Pais. A dupla de Alegrete, Preto e Fernanda Refatti foram os vice-campeões. Em terceiro a dupla uruguaia formada por Tito Miraglia e Marcela Murillo. A quarta posição foi da dupla uruguaia Joanthan Fernandez/Teresa Ferreira.

Dupla de Alegrete foi vice-campeã

No Sub-30, Erlan Aita foi o campeão seguido de Elder Lopez, Gabriel Ribeiro, Robson Guerra, Bruno Martins, Felipe Witt e Dieison Camargo.

Pódio Sub-30

Apenas duas atletas largaram no feminino. A alegretense Clariani Rocha venceu na categoria Sub-40 e Darlene França de Alegrete ganhou na Sub-50.

Clariani-Rocha-campeã-Sub-40

Clariani-e-Darlene-campeãs-nas-categorias-solo

Darlene-França-campeã-Sub-50

Já no Sub-40 masculino o título ficou com Lennon Santos, seguido do alegretense Angel Fábio. Em terceiro, Jeferson de Castro, Matheus da Silva foi o quarto e Eduardo Meneghetti em 5º lugar.

Pódio-Sub-40

Pelo Sub-50 masculino, Francisco Severo “Xikinho”, foi o campeão seguido por Airton Figuero Assis, Márcio Pereira e os alegretenses Denio Amaral e Jones Trindade, respectivamente em 4º e 5º colocados.

Pódio-Sub-50

Na categoria Veteranos, Edson Luis Batista foi o vencedor. Paulo Abrilicio em segundo, seguido pelo alegretense Paulo Refatti. Hélio Menezes e Lúcio Prates completaram o pódio em 4º e 5º, respectivamente.

Pódio-Veteranos

Promovida pelo grupo Trilha Aventura, a prova premiou todos atletas que completaram o percurso com uma medalha alusiva a prova, além de troféus aos cinco melhores nas duplas e categorias. No pódio geral houve premiação em dinheiro.









Prova contou com apoio da PRF, agradou ciclistas que prometeram voltar em 2022

O Desafio Extrema do Trilha Aventura se firma com uma das maiores provas de ciclismo da Fronteira Oeste. Em sua 6ª edição, contribuiu com a economia do município fomentando o comércio local, como restaurante, hotel e posto de combustível.

Trilha-Aventura-no-Desafio-Extremo-2021

Fotos: Lucas Guterrez