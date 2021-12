Motorista embriagado, causa acidente, não faz teste do etilômetro e é preso

Share on Email

Segundo informações da ocorrência, a guarnição foi acionada em razão de um acidente de trânsito na rua Bento Manoel. No local, a informação foi de que o homem, de 58 anos, que dirigia um Palio, trafegava no sentido bairro/centro e colidiu contra um Ford Fiesta, estacionado.

Com o impacto, os dois veículos tiveram avarias consideráveis. Na carona do Palio, estava uma mulher, de 32 anos, que queixava-se de dores no corpo e foi encaminhada à UPA pelo Samu.

Os policiais identificaram que o motorista apresentava visíveis sinais de embriaguez. Ele foi convidado a realizar o teste do etilômetro e negou-se. Na sequência, o homem foi levado à UPA onde o médico plantonista atestou os sinais de embriaguez. Levado à Delegacia de Polícia, a Delegada Fernanda Mendonça determinou prisão em flagrante, afiançável em 400 reais.