Ernani Tortorella: 39 anos de microfone, uma vida dedicada ao rádio e à arte de comunicar

Da infância na Parada Dorneles, no Tigre, aos 80 anos, o radialista alegretense segue no ar, colecionando histórias, bordões, amizades e uma paixão que o tempo não conseguiu apagar.

A história de Ernani Azambuja Tortorella se confunde com a própria história do rádio. Desde a infância, ainda engatinhando pela casa da família, na Parada Dorneles, no Tigre, em Alegrete, ele já tinha o rádio como companhia. Era o tempo dos aparelhos de válvula, quando a magia da comunicação chegava pelas ondas sonoras e reunia famílias ao redor de uma programação que fazia parte do cotidiano.

O menino que cresceu ouvindo rádio jamais imaginou que, décadas depois, seria ele a voz que acompanharia tantas pessoas. Hoje, aos 80 anos, mesmo aposentado, Ernani continua trabalhando naquilo que sempre foi sua grande paixão: o rádio.

Durante uma visita à redação do Portal Alegrete Tudo, o radialista revela, em cada lembrança, o entusiasmo de quem encontrou no microfone muito mais do que uma profissão. Sua fala é marcada pelo bom humor, pela espontaneidade e por uma habilidade singular de contar histórias. É daqueles comunicadores que não apenas apresentam um programa: criam uma relação de proximidade com quem está do outro lado do rádio.

Um começo sem roteiro, mas com muita coragem

A trajetória profissional começou em 1987, quando Ernani Ricciardi fez o convite para que ele comandasse um programa aos sábados. Eram duas horas de programação, mas havia um pequeno detalhe: Ernani não tinha experiência como radialista e tampouco um roteiro definido.

Não sabia exatamente como conduzir o programa, que formato seguir ou quais músicas escolher. Mesmo assim, aceitou o desafio.

“Eu não tinha noção de comandar um programa, fui no ímpeto e na sorte”, recorda, com o sorriso de quem sabe que aquele momento mudaria sua vida.

O que começou como uma experiência acabou se transformando no nascimento de um comunicador que aprendeu fazendo. Ernani foi construindo seu estilo na prática, criando formatos, experimentando ideias e encontrando uma maneira própria de conversar com os ouvintes.

Em Cacequi, uma revolução no rádio local

Em 1988, recebeu o convite para trabalhar em Cacequi, na Rádio Cultura Caciquiense. Mais uma vez, a resposta veio acompanhada de sinceridade: não era radialista de formação, mas estava disposto a enfrentar o desafio.

De 1988 a 1994, construiu uma trajetória marcante na emissora, ajudando a movimentar o rádio daquele município. Com criatividade e muito trabalho, desenvolveu uma programação que também encontrou no comércio local uma importante fonte de sustentação.

Ernani fazia contatos, buscava anunciantes e conseguia vendas que garantiam a manutenção de uma programação diária inteira.

“Lá foi no peito e na coragem”, resume.

A criatividade era uma das marcas de seu trabalho. A cada programa, uma novidade. Trilhas sonoras com efeitos de helicóptero, cumbia, samba de Luiz Ayrão e diferentes recursos sonoros davam identidade à apresentação.

Mas o sucesso não era construído sozinho. Ernani fazia questão de valorizar os profissionais que trabalhavam ao seu lado. Uma de suas frases de encerramento traduzia esse reconhecimento: “Estou no ar graças…”.

A participação da comunidade também ganhou espaço. Uma senhora da zona rural colaborava com informações sobre a previsão do tempo, a Brigada Militar relatava as ocorrências e uma gincana escolar, com perguntas e participação dos estudantes, movimentava a programação.

Aos sábados, o programa se tornava um ponto de encontro dos ouvintes. Era informação, entretenimento, música e participação popular, tudo reunido em uma comunicação próxima e espontânea.

Da passagem por Cacequi, Ernani guarda também uma gratidão especial ao casal Bitencourt, do Hotel Cacequi, Jorge e Gládis, que o acolheu durante sua permanência na cidade.

De volta a Alegrete, novas histórias no microfone

Em 1995, Ernani retornou à sua terra e ingressou na Rádio Cultura de Alegrete. Foram mais cinco anos de trabalho, dedicação e muitas horas diante do microfone.

Nesse período, consolidou uma filosofia que carrega até hoje:

“Tudo funciona como tu trata as pessoas. Não é o locutor”, ensina.

A frase revela muito sobre sua maneira de compreender a comunicação. Para ele, o sucesso de um programa não depende apenas da voz ou da capacidade de falar bem, mas principalmente da maneira como se estabelecem relações e se respeitam as pessoas.

Ernani conta que sempre foi um ouvinte atento. Escutava outros profissionais, observava os estilos e procurava aprender. Acredita que a prática e a disposição para ouvir foram fundamentais para desenvolver sua própria identidade no rádio.

Também passou pela Rádio Associação Comunitária Cultural de Alegrete, onde trabalhou com Paulo Vargas.

Na sequência, integrou a equipe da Popular FM, entre 2000 e 2001. No mesmo ano, chegou à Rádio Alegrete, onde apresentou o Madrugadão até o final de 2002. Cada emissora representou uma experiência, novos colegas e mais histórias para guardar.

Na Rádio Gazeta, uma permanência que virou história

Em 2002, Ernani ingressou na Rádio Gazeta. O que deveria ser uma passagem de apenas seis meses acabou se transformando em uma das relações mais duradouras de sua carreira.

Já são 24 anos de emissora, e ele continua no ar.

“Já estou subindo de costas as escadarias de acesso à rádio”, brinca, fazendo referência ao tempo de casa e à rotina que se tornou parte de sua vida.

O programa “A Noite é Nossa” é uma das marcas de sua trajetória. Com ele, Ernani consolidou uma identidade própria, conquistando ouvintes pela descontração, pelo improviso e pela capacidade de transformar situações cotidianas em momentos de entretenimento.

São 39 anos de microfone, uma caminhada que atravessou diferentes emissoras, formatos e gerações de ouvintes.

Bordões, criatividade e a imaginação dos ouvintes

Quem acompanha Ernani conhece seus bordões e personagens. O “Casarão da Eurípedes” e o “Castelo do Drácula” são algumas das expressões que ficaram registradas na memória de seu público.

Em determinados programas, a criatividade ultrapassava os limites da apresentação convencional. Em uma de suas brincadeiras, anunciava, em alto e bom som:

“João Paulo, na Fazenda Santa Rosa, a égua tá pronta, mas o cavalo tá pra ti!”

Em outra criação, inventava a presença de uma prenda muito bem vestida, que aparecia imaginariamente nos programas. A descrição era tão detalhada que os ouvintes conseguiam visualizar a personagem: o vestido, a cor da roupa, o cabelo alinhado e todos os detalhes da produção. Mas havia um segredo por trás daquela cena.

“Na verdade eu contava como estava a prenda naquele dia, cor do vestido, cabelo bem alinhado. Mas era tudo mentira”, revela, sorrindo.

Era a força da imaginação e da palavra. Sem precisar de imagens, Ernani construía cenários na cabeça de quem ouvia. Uma característica dos grandes comunicadores do rádio, capazes de transformar a voz em imagem e a imaginação em companhia.

A saúde exige cuidados, mas a paixão permanece

Recentemente, Ernani passou por procedimentos médicos em razão de problemas cardíacos e precisou realizar uma série de exames. Os cuidados com a saúde passaram a fazer parte de sua rotina, mas a vontade de continuar comunicando permanece.

Aos 80 anos, não pensa em parar. Além da atuação na Rádio Gazeta, participa de programas em rádio web ao lado dos amigos Ederson Egress e Valéria Egress, mantendo viva a conexão com o universo da comunicação. O rádio continua sendo seu espaço, sua companhia e uma das principais razões para seguir ativo.

Uma vida construída também pelas pessoas

Ao falar da trajetória, Ernani não destaca apenas emissoras, programas ou conquistas profissionais. Faz questão de lembrar dos amigos, colegas, colaboradores e de todas as pessoas que, em algum momento, estenderam a mão.

É uma lista extensa, que ele percorre com carinho e gratidão. Não esquece quem o acolheu, quem acreditou em seu trabalho, quem participou de seus programas e quem contribuiu para que sua caminhada tivesse continuidade.

Essa característica também ajuda a explicar a relação que construiu com o público. Ernani entende que o rádio é feito de pessoas. Da voz que comunica, de quem está nos bastidores, de quem anuncia, de quem participa e, principalmente, de quem escuta.

Sua história não foi construída a partir de um plano profissional cuidadosamente desenhado. Começou com um convite inesperado, ganhou força na coragem de aceitar desafios e se consolidou com criatividade, dedicação e respeito às pessoas.

O menino que ouvia rádio de válvula na casa da Parada Dorneles, no Tigre, transformou-se em uma voz conhecida por milhares de ouvintes.

Aos 80 anos, Ernani Azambuja Tortorella continua fazendo aquilo que aprendeu a amar. São quase quatro décadas de histórias, músicas, improvisos, bordões e encontros que atravessaram gerações.

E, quando fala sobre a vida e tudo o que ainda vem pela frente, deixa uma frase que traduz sua maneira de caminhar:

“Assim vou levando a vida do jeito que ela me levar.”

Porque, para Ernani, enquanto houver uma voz, um microfone e alguém disposto a ouvir, sempre haverá um motivo para estar no ar.