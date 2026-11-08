Escala 5/2 deverá trazer desafios financeiros e operacionais para a Santa Casa

A implantação da escala 5×2 será um marco na vida de centenas de trabalhadores Porém, alguns setores mostram preocupação de como ajustar o trabalho em alguns setores

Roberto Segabinazzi, presidente da Irmandade da Santa Casa de Caridade de Alegrete, relata a preocupação com os possíveis impactos da adoção da escala de trabalho 5×2 no ambiente hospitalar. Segundo ele, essa mudança poderá trazer desafios financeiros e operacionais para as instituições de saúde, que atualmente trabalham com diferentes jornadas e escalas de profissionais.

O gestor da Santa Casa lembra que a redução da carga horária, sem diminuição salarial, poderá representar um aumento significativo nos custos hospitalares. As estimativas apontadas mostram que o impacto financeiro poderia variar entre 9% e 20%, dependendo da organização das jornadas e das folgas.

Ele disse que os hospitais possuem particularidades em suas escalas de trabalho, incluindo profissionais que já cumprem jornadas de 36 horas semanais. Nesse contexto, afirmou que a aplicação de novas regras precisará considerar as diferentes realidades de cada instituição de saúde.

Leia mais: Quatro décadas depois, a amizade e o companheirismo continuam unindo antigos integrantes da Brigada Militar

Roberto Segabinazzi informou que está prevista uma reunião em Porto Alegre para discutir alternativas que atendam tanto às necessidades dos hospitais quanto às condições de trabalho dos profissionais. Todas as mudanças na legislação trabalhista devem ser analisadas considerando seus reflexos financeiros, a sustentabilidade das instituições de saúde e a continuidade de cada serviço prestado à população.