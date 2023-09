Escola Ecilda Alves Paim conquista primeiro lugar com filme sobre a Revolução de 23

Este concurso envolveu escolas estaduais, municipais e particulares de toda a região abrangida pela coordenadoria.

Na categoria “Filme”, a professora Joziele e seus alunos apresentaram um trabalho que conquistou o primeiro lugar. O tema central do concurso foi o centenário da Revolução de 1923, explorando a conexão entre “os Rincões da Fronteira e os galpões do mundo”.

A vitória da Escola Estadual Ecilda Alves Paim na categoria de filme é um reconhecimento do talento e dedicação da professora Joziele e de seus alunos, que conseguiram expressar de forma criativa e impactante o significado histórico desse evento marcante na história do Rio Grande do Sul. A participação e vitória da escola no concurso destacam o comprometimento da comunidade educativa em promover o aprendizado e a valorização da história local. A premiação ainda acontecerá na escola, quando a coordenadoria vier ao município.