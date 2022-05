Escola recebe ameaça de massacre em Santana do Livramento

Share on Email

Na tarde desta quarta-feira (25), a equipe do Sentinela 24H conversou com a Delegada de Polícia Civil, Giovana Muller, sobre uma grave denúncia, onde um adolescente teria ameaçado realizar um massacre em uma escola de Santana do Livramento.

Segundo informou Giovana, o caso foi registrado pela diretora da escola no final da tarde da última segunda-feira (23). Foi apurado que, nas classes de uma sala de aula, haviam escritas noticiando um massacre de iria ocorrer no próximo dia 30 de maio, além de outras ameaças envolvendo a morte de alunos.

“A situação gerou preocupação e um nível de estresse muito grande”, contou a Delegada. A Polícia Civil em uma pronta resposta tomou providências e conversou com alguns alunos, no sentido de apurar os fatos.

Dentre os vários alunos, meninos e meninas, um dos adolescentes teria confessado que escreveu as ameaças, afirmando que não teria intenção de levar a diante, sem ter a consciência da gravidade, pedindo desculpas pelo ocorrido.

Um registro de adolescente infrator foi instaurado e será encaminhado ao Ministério Público, para que as providências cabíveis sejam tomadas.

A Delegada Giovana, tranquilizou a comunidade afirmando que, embora houvesse a ameaça, foi apurada a autoria e o adolescente citou que teria sido uma “brincadeira de mau gosto”.

Além disso, a direção providenciou o patrulhamento da Brigada Militar, para a data mencionada nas ameaças.

Fonte: Sentinela24h

Foto: Sentinela24h