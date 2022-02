Escolha Fronteira Internet, 100% Fibra Óptica, e conecte-se ao mundo de oportunidades

Você quer qualidade aliada à velocidade e segurança? Conheça os planos de internet da Fronteira Internet – 100% Fibra óptica.



Mas o que é internet Fibra óptica?



São cabos compostos por feixes de vidro, tão finos quanto a um fio de cabelo humano, revestidos de plástico reflexivo e isolante.



Você sabe quais são os benefícios da internet de fibra óptica?



Ela consegue transportar informações em uma velocidade altíssima, próxima a velocidade da luz. A Fibra óptica consegue distribuir velocidades de internet maiores que 100 Mbps (megabitis por segundo).



As questões acima, vão ajudar você e sua família, na hora de escolher um plano de internet de qualidade, velocidade, segurança, contratação rápida e sem burocracia.



A Fronteira Internet é uma empresa que tem conquistado a confiança do público das várias cidades de atuação e, em Alegrete conta com duas filiais para melhor atender seus clientes. Seu objetivo é oferecer uma conexão estável e ultra veloz, com suporte técnico presencial, atendimento aos clientes com uma central de atendimento 0800 001 5520 e equipe técnica qualificada.



Para obter mais informações sobre os planos e serviços ligue: 55 3421 3642 ou se preferir chame pelo Whats: 55 9 84467427 e 55 9 84464523.



Em Alegrete:



Av. Assis Brasil, n° 303 – Centro;

Av. Tiaraju, n° 521 – Sala 04 – Zona leste.

Fronteira Internet, 100% fibra óptica!

Aline M. Kunz