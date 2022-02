PRF realiza Operação Carnaval 2022

Com a previsão de aumento do movimento nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal reforçará as operações e o policiamento nas rodovias federais do Rio Grande do Sul durante o período de Carnaval. Mesmo com o cancelamento das festividades em diversos locais, haverá incremento no número de policiais empregados e reforço nas ações operacionais, em especial as de combate à embriaguez ao volante.

Parte do Programa Rodovida 2021/2022, a Operação Carnaval 2022 da Polícia Rodoviária Federal terá início à meia noite do dia 25 de Fevereiro e término às 23h59 do dia 02 de Março, e será executada em todo o Brasil, com o objetivo de promover a segurança viária nos deslocamentos dos usuários pelas rodovias federais.

A PRF reforçará o efetivo em serviço, aumentando a visibilidade do policiamento ostensivo para proporcionar maior segurança dos usuários das rodovias. Além disso, direcionará as ações especialmente para locais e horários nos quais as estatísticas demonstram haver maior incidência de acidentalidade. O foco será a fiscalização de infrações que geram maior risco ou potencializam lesões graves e mortes em acidentes, como embriaguez ao volante e ultrapassagens indevidas.

As ações de combate ao crime, com atuação do serviço de inteligência, também serão reforçadas para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais e drogas de circulação.

A probabilidade é que haja aumento do fluxo de veículos nas rodovias federais gaúchas, em especial nas que ligam a região metropolitana de Porto Alegre ao litoral norte gaúcho (BRs 290 e 101). Para os que forem viajar e buscam evitar congestionamentos, recomenda-se fazê-lo nos dias e horários que seguem:

Ida:

➡️ até sexta-feira (25) ao meio-dia;

➡️ após meio-dia de sábado (26).

Volta:

➡️ até a noite de segunda-feira (28);

➡️ após meio-dia de quarta-feira (02).

Restrição de tráfego, para veículos ou combinações de veículos excedentes em peso ou dimensões:

❌ sexta-feira (25) das 16h às 22h;

❌ sábado (26) das 6h às 12h;

❌ terça-feira (01) das 16h às 22h;

❌ quarta-feira (02) das 6h às 12h.

Mais informações em https://www.gov.br/prf/pt-br/seguranca-viaria/restricao-de-trafego.

Balanço da Operação: Para fins de comparação serão utilizados dados de 12/02/2021 a 17/02/2021. O Balanço final da Operação Carnaval 2022 será divulgado na tarde de quinta-feira (03 de Março).

Confira nossas orientações:

Antes de viajar: certifique-se que a documentação esteja em dia. Confira também freios, suspensão, pneus e o sistema de iluminação. Não faça ingestão de bebidas alcoólicas. Planeje sua viagem, com pontos de parada.

Durante a viagem: tenha calma, acredite na sinalização e respeite a velocidade máxima. Só ultrapasse em locais permitidos e com visibilidade suficiente. Não deixe o celular ser uma distração, desligue ou ative o modo avião para que notificações não tirem a sua atenção enquanto estiver dirigindo. Priorize viajar durante o dia, nos horários de menor movimento, mantendo-se na mesma faixa de rolamento, sem mudanças repentinas de direção.

Abordagem policial: obedeça às ordens dos agentes, não faça movimentos bruscos, abra os vidros do carro para ser melhor visualizado e, à noite, ligue a luz interna.

Em caso de acidente: se não houver feridos, retire os veículos da pista imediatamente. Você pode fazer a ocorrência pela internet, através do link:

https://declarante.prf.gov.br/declarante/

Havendo feridos, sinalize e avise a PRF.