Escolhidos os peões e prendas mais bem pilchados a cavalo

Dentre da programações do Festejos Farroupilha foi realizado, neste fim de semana, a escolha do peões e prendas mais bem pilchados a cavalo.

Escolha dos peões e prendas mais bem pilchados a cavalo 2021

O evento no Museu do Gaúcho contou com a presença do Coordenador, Cléo Trindade, integrantes da Comissão dos Festejos, prefeito Márcio Amaral, Secretaria de Educação e Cultura Angela Viero o Coordenador da 4ª Região Marcos Antônio.

Entre os escolhidos que vão representar cada categoria nos Festejos de 2021, em Alegrete, estão

Categoria Piá

1° lugar: Ewaldo Fernando Santos – PQT Tropilha Crioula

2° lugar: Bernardo Lima Viana – PQT Filhos do Cerro

Categoria Prenda Mirim:

1° lugar: Emilly Menine Viana – PQT Filhos do Cerro

Categoria Peão

1º Lugar Fabiano Viçosa Vaucher – Agrocomercial

2º Lugar: Luis Antônio Montanha – Grupo os Tauras

3º lugar: Luander dos Anjos Maidana – CTG Honório Lemes

4º lugar: César Augusto Rocha – piquete alegretense-

Categoria Veterano

1° lugar: Alzinir Bastos da Mota – Grupo Nativista Ibirapuitã