Frente esquerda socialista faz manifestação contra o Governo Bolsonaro no Porto dos Aguateiros

Manifestações pelo #ForaBolsonaro, no Brasil e no exterior, e pelo Grito dos Excluídos estão sendo organizadas em mais de 200 cidades pela CUT, centrais e movimentos sociais.

Grito dos Excluídos – A tradicional manifestação organizada desde 1994, com apoio da CUT, este ano também terá como bandeira principal o #ForaBolsonaro.

Em Alegrete, promovido pelo Povo na Rua Fora Bolsonaro – Alegrete, a manifestação está sendo divulgada nas redes sociais para, segundo eles, que a comunidade, coletivos, partidos políticos, Sindicatos e demais organizações compareçam no Porto do Aguateiros para um protesto na rua.

Os protestos, conforme os organizadores, seguem com os protocolos de segurança contra a pandemia da Covid-19. Por isso, é solicitado para quem vai participar do ato, o uso da Máscara ( com a ressalva de que a pessoa leve mais de uma), Álcool em gel e distanciamento social sempre que possível.

Dia: 07 de setembro

Horário: Às 15h

Local: Porto dos Aguateiros (Av. Eurípedes Brasil Milano)