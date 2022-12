Escolinha da AABB participa do JEEAB e traz bons resultados de São Pedro do Sul

No último final de semana a cidade de São Pedro do Sul foi palco de mais uma edição da JEEAB – Jornada Esportiva Estadual de Escolinhas da AABB.

A cidade de Alegrete foi representada pela gurizada abebeana que disputou os jogos em quatro categorias e chegou em três finais.

Na categoria Sub 9, a AABB Alegrete ficou com vice no JEEAB. Já na disputa do Sub 11, a gurizada de Alegrete foi 3° Lugar. No Sub 13, a AABB faturou o título de campeão, além da artilharia com Diogo Ross e defesa menos vazada dos jogos.

Fechando a boa participação no JEEAB, o time Sub 15 ficou com o troféu de vice campeão. O jogo não encerrou por conta de um temporal e a equipe alegretense perdia por 1 a 0, e foi declarada perdedora do confronto, a chuva alagou o campo.

O evento contou com mais de 300 crianças das Cidades de São Pedro do Sul, Alegrete e Santa Cruz do Sul. “Estamos muito orgulhosos dos nossos meninos, onde tiveram uma boa representatividade no Estadual. Agradeço todos que apoiaram nosso grupo com empenho e dedicação com nossas crianças. Sem vocês, nada disso seria possível. Agradeço também ao Ramud, diretor de futebol da AABB, por conduzir nossa delegação nos fazendo ter uma tranquilidade para o evento”, destacou o professor Felipe Ribeiro.

Fotos: reprodução