Escolinha de futebol alegretense recebe convite para amistoso e avaliação com o Criciúma

Segundo João Leodoro presidente do clube alviceleste de Alegrete, o convite foi recebido com satisfação e mostra que o caminho pautado pelo projeto está no rumo certo. “Vamos levar as categorias Sub-13 e Sub-15 no masculino e feminino, será uma oportunidade para as crianças realizar seus sonhos”, assevera o dirigente.

O amistoso está marcado para o CT Antenor Angeloni, localizado no município de Criciúma, e servirá como uma avaliação para o Tigre, captar alguns talentos para compor as categorias de base do clube de Santa Catarina.

Personagens da Aldeia| Laurisnei de Castro, o “Ruivo” cria do Rincão da Palma

A ideia segundo Leodoro é levar uma delegação com 60 integrantes, entre atletas e comissão técnica, só que o custo para viagem está orçado em R$ 31 mil reais incluindo transporte e estadia. Para arrecadar o valor, a escolinha está fazendo rifas, e correndo atrás de parceiros e patrocinadores que possibilitem o projeto se apresentar em Criciúma no dia 3 de maio.

“O evento vai proporcionar visibilidade, nas redes sociais,rádios, sites e destaque além do RS, por isso queremos contar com apoio da comunidade local”, destaca o presidente João. Interessados em ajudar o projeto ou saber mais informações podem ligar para o 55- 999 25 60 94 (João Leodoro).