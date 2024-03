Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos apresenta projeto de aterro sanitário em Alegrete

A CRVR – Riograndense de Valorização de Resíduos realizou uma audiência pública em Alegrete, no salão azul da Prefeitura, na terça-feira (26). A audiência com a presença da CRVR, Fepam, autoridades municipais, empresas teve o objetivo apresentar o estudo de impacto ambiental (EIA) do projeto de aterro sanitário que está em fase de licenciamento na Fepam.

Na ocasião, o Diretor-Presidente da CRVR, Leomyr Girondi, apresentou o projeto e os impactos positivos para o município e região. Em seguida, o engenheiro Marcelo Figueiredo, da empresa GSA Ambiental, apontou os principais pontos do EIA.

Marcelo Figueiredo, da empresa GSA Ambiental

O projeto em fase de licenciamento será em área rural do municípo, na entrada do Inhanduí, próximo a BR 290, em investimento de R$ 16 milhões e terá capacidade para recebimento diário de 350 toneladas de resíduos sólidos por dia e atenderá a região da fronteira oeste que, atualmente, precisa percorrer mais de 250 quilômetros para realizar a disposição adequada.

Leomyr Girondi diretor- presidente da CRVR

O Diretor-Presidente da CRVR, Leomyr Girondi, destacou que além dos ganhos econômicos, o município irá economizar cerca de R$ 2 milhões ao ano com a solução local, geração de empregos e impostos locais, o meio ambiente será o grande beneficiado. “A segurança ambiental é a premissa fundamental de nossas operações. Geramos energia elétrica a partir do biogas gerado no aterro sanitário. Fomos o primeiro aterro sanitário no mundo a emitir crédito de carbono, queremos levar nossas soluções para Alegrete”.

Paulo Rogério Fernandes, Engenheiro Civil, questionou sobre os imapctos ambientais e perguntou que garantia existe de que o chorume não vai vazar no meio ambiente, além de ser próximo ao aeroporto de Alegrete.

O aterro sanitário terá a área de 120ha, porém cerca de 14ha será o emprendimento principal e foi garantido pelo diretor da empresa que o chorume oriundo dos resíduos vai para lagoas e depois a para estação de tratamento. O diretor da empresa disse que tudo foi projetado para garantir essa segurança.

O prefeito Márcio Amaral comentou que a empresa é quem faz todo o trabalho desde a escolha da área e o projeto e a Fepam analisa e cabe o licenciamento. Ele comentou que para o Município vai possibilitar economia em dar a destinação aos resíduos aqui em Alegrete. A Prefeitura investe mais 400 mil por mês no transporte dos resíduos daqui para aterro em Santa Maria.

Prefeito Márcio Amaral

Com informações de assessoria de comunicação da CRVR