ESF Prado realiza dia D contra obesidade

A ESF Prado realizou no dia 13, o dia D contra obesidade, problema que afeta muitas pessoas em Alegrete. O objetivo foi informar e levar conhecimento sobre esta questão que atinge pessoas que, muitas vezes , não sabem ou não conseguem, sem apoio, diminuir peso e com isso melhor a saúde.

O trabalho incluiu testes de glicemia, verificação de pressão arterial, cálculo de IMC mais circunferência abdominal.

A médica de família, Maria Cornejo La Torre falou sobre saúde preventiva.

A Dra Maria dissse que

” nos somos responsáveis pela nossa saude e pela nossa qualidade de vida.

– Vamos mudar o que podemos mudar e a base de tudo é o estilo de vida. Temos que prevenir as doenças, afirmou.

Também houve, neste dia, orientações nutricionais com Giane Severo.

O enfoque à prevenção, tanto para obesidade com outros problemas de saúde, também, foram abordados pela enfermeira Deise Diniz e equipe.

A ansiedade X obesidade foi tratado pela Pscicóloga Judete Ferrari que abordou detalhadamente o tema.

Usuários da ESF aproveitaram as atividades que teve sinda aula de zumba com a Flex Academia e encerrou com uma caminhada.