ESF Rondon promove Mutirão da Saúde

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria da Saúde, através da Estratégia de Saúde da Família Rondon equipe 1 e 2, realizou no dia 6 de agosto o Primeiro Mutirão Noturno, que foi realizado das 18h às 21h, com coletas de preventivo do colo do útero, solicitação de mamografia e realização de testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite c e hepatite B.

Foram coletados 32 preventivos e nove testes rápidos. Os procedimentos foram realizados pelas enfermeiras responsáveis da ESF, Maiana Pinheiro e Cleuza Cruz, pela técnica de enfermagem Silvia Leal e a agente de Saúde Liziane Domingues, que estiveram realizando a recepção das mulheres agendadas e a preparação dos documentos para as coletas. As orientações sobre a importância da realização dos exames preventivos para a saúde das mulheres na prevenção ao câncer de mama e colo do útero, e tratamento precoce das Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), tiveram a participação da acadêmica do 8º semestre do curso de Enfermagem da Universidade Franciscana (UFN) de Santa Maria, Munah Maruf, que atuou na sala de espera.

A ideia inicial da equipe da ESF Rondon é poder promover esse tipo de atividade sempre na primeira sexta-feira de cada mês. Nas próximas edições, a equipe pretende também contar com a participação da médica Nayla Montoya para realizar consultas e solicitação de exames de rotina. O agendamento dos exames e demais serviços que serão prestados podem ser efetuados pelos telefones 3421-4885 ou 3421-4873.

A enfermeira Mariana Santos, coordenadora da Atenção Básica no Município, ressalta que a atividade visa proporcionar acesso às mulheres que trabalham em horário comercial e não conseguem agendar os exames de saúde no horário de rotina da ESF. “Esperamos que mais mulheres possam participar das atividades e sintam-se acolhidas na unidade de saúde. Contamos com a participação de todos para a divulgação da atividade”, enfatiza.