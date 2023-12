As unidades contempladas com as novas profissionais são ESF Prado e ESF Promorar. O Programa Mais Médicos contribui de maneira eficaz para o fortalecimento do sistema de saúde do município, reforçando e capacitando a rede.

Ao total chegaram 12 novos médicos. A Secretaria de Saúde do Município salienta que os novos profissionais, irão preencher as carências que as ESFs necessitavam. Todos terão carga horária de quarenta e quatro horas semanais e ficam à disposição da comunidade alegretense.