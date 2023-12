Papai e Mamãe Noel, anfitriões da Praça Getúlio Vargas, recebem a população

Share on Email

A praça Getúlio Vargas, ao lado do Monumento Expedicionário, transformou-se em um cenário encantador com a casa da Mamãe e Papai Noel.

Os anfitriões da noite, receberam com carinho a gurizada e proporcionaram momentos especiais a crianças e adultos. A linda paisagem montada na praça, com uma decoração natalina cuidadosamente elaborada, encantou os corações dos presentes, sem a necessidade de muitos adjetivos, mas com a simplicidade e a beleza que a tradição proporciona.

A Casa do Papai Noel, ponto de destaque na praça, tornou-se o local onde abraços, olhinhos curiosos, pedidos e sorrisos se entrelaçam em um espírito de confraternização. Sem distinção de idade, desde as crianças até os adultos e idosos, todos se deixaram envolver pela magia da presença de Papai e Mamãe Noel.

Eles continuarão a receber a todos nos próximos dias, proporcionando oportunidades para que mais pessoas vivenciem o espírito natalino. Os horários de visitação incluem:

Sexta-feira (15): das 19h às 22h.

Sábado (16): das 18h às 23h.

Domingo (17): das 17h às 21h.

Segunda-feira (18): a partir das 19h no Centro Cultural.

Terça e quarta-feira (19 e 20): das 19h às 22h.

Quinta e sexta-feira (21 e 22): das 18h às 22h.

Sábado (23): das 18h às 23h.

Domingo (24): das 9h às 12h.

O calendário diversificado visa garantir que todos os moradores de Alegrete tenham a oportunidade de compartilhar momentos especiais e se deixar envolver pela atmosfera mágica do Natal.