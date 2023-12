Procon fiscaliza produtos da ceia de Natal nos supermercados

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Segundo o órgão de proteção ao consumidor o objetivo desta pesquisa é informar o consumidor sobre os valores praticados no mercado e suas diferenças, permitindo-os fazer comparações na hora das compras.

A pesquisa foi realizada com alguns produtos que costumam estar nas preferências do consumidor. Assim, iniciou-se com o preço da Ameixa Seca que tem o menor valor em R$ 3,79 e o maior em R$ 19,35, a cada 100g. O Panetone mostrou variação entre R$ 6,25 e R$ 39,99. Bem como o espumante, entre R$ 9,89 e R$ 42,00. Já o Chester foi encontrado por R$ 9,95 e R$ 41,35, sendo maior e menor valor.

Sessão Saudade de Alegrete: ele saiu saiu para desbravar o mundo e, hoje advogado bem sucedido, não esquece Alegrete e os amigos

Foram visitados pelos Técnicos do Procon 15 estabelecimentos, onde 42 itens foram analisados. No entanto, o Procon alerta os consumidores para que fiquem atentos às ofertas, aos preços e descontos, localização do estabelecimento, formas de pagamentos e entrega em domicílio.