Especial Semana da Mulher| A mulher por trás do jaleco

Quem vê nas manchetes dos jornais mais importantes do estado sobre bebês prematuros que sobreviveram na UTI neonatal de Alegrete, deve lembrar de uma das entusiastas mais apaixonadas pelo projeto: Marilene Aparecida de Oliveira Campagnolo.

O altruísmo assim é raro, mas existe

Com 57 anos, sua história de força e devoção ao bem-estar do outro serve de inspiração às gerações futuras. Saiu de sua cidade natal, Cruz Alta, ainda adolescente para buscar um sonho: ser médica. No novo destino, Santa Maria, pôde traçar seus objetivos. Desde o princípio, sua preferência esteve voltada para a Pediatria. Também foi no período universitário que conheceu quem viria a ser seu marido e companheiro de vida.

Um andarilho pelo Brasil, mas Alegrete não sai do coração

Posteriormente, mudou-se para Porto Alegre para cursar a residência em Pediatria. Após esse período, seu destino era Alegrete, onde trabalhou durante longo período no Hospital Militar, também em postos de saúde e no consultório.

A vida reservou-lhe dois presentes: seus filhos, que ela confessa serem a razão do seu viver. Raquel seguiu os passos da mãe e é médica intensivista, Lucas é jogador profissional de pádel, esporte que Marilene adora praticar.

Um dos segredos para o sucesso da médica é nunca ter se acomodado, nunca ficou satisfeita, sempre procurou fazer mais. Essas características combinam com sua preferência: o amor pela ala hospitalar. Por isso, incentivou a abertura da UTI neonatal em Alegrete, que depois de muita luta teve a vitória. Tanto que para ela é um orgulho ver pessoas de outras cidades elogiando o serviço prestado e perceber que o trabalho da equipe é tão bem desenvolvido que assemelha-se a hospitais maiores, de grandes centros. “Tem que ter persistência, crer que o sonho é possível e acreditar no próprio potencial”, comenta.

Mãe e filha, uma paixão: a Medicina

Atualmente, é neonatologista, trouxe a referência para a fronteira oeste e no RS para o atendimento de bebês de zero a 28 dias. Marilene é a responsável técnica da UTI neonatal. Seu cotidiano contém plantões, atendimento em salas de parto, pediatria em geral, internação e consultório. Ela comenta que se sente uma profissional realizada, mas que nada disso seria possível sem o amor enorme pela família, que a impulsiona.

Nem só de trabalho vive Marilene, seus hobbies são ir para a campanha, que para ela é um lugar de paz, tranquilidade e de relaxamento. Além disso, ama viajar acompanhada de sua família. Uma dica de leitura que dá é As coisas que você só vê quando desacelera, escrito pelo monge zen-budista Haemin Sunim. O filme favorito é o Milagre da cela 7, de 2017.

Quando questionada sobre o mundo, reflete que “tudo anda muito acelerado e, consequentemente, as pessoas. É muita tecnologia, vemos isso em relação aos pais com os filhos”. Sobre a questão de gênero, Marilene ressalta: “Ser mulher é ser guerreira! Estar pronta para correr atrás dos seus sonhos! Realizar-se e mostrar ao mundo que podemos chutar para o gol e defender também!”.

Sua frase preferida é: “A vida só dá asas para quem não tem medo de cair”.