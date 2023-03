Live “Mulheres que Cuidam”, nesta terça, antecede abertura da Semana Municipal

Share on Email

Mas nesta terça-feira (7), uma importante atividade integra a pré-programação da Semana Municipal da Mulher, antecedendo a abertura.

Uma live necessária e interessante acontecerá hoje, a partir das 19h30, a cargo de quatro profissionais que abordarão diversos aspectos na neuropsicopedagogia, sob o prisma das mulheres.

Especial Semana da Mulher| A mulher por trás do jaleco

Mulheres que Cuidam reúne Ana Quevedo, Andréia Bernardes, Marta Fontoura e Regina Menna e será transmitido através do perfil no facebook da Regina Menna. (https://www.facebook.com/NeuroReginaMenna).

Já na quarta-feira após a abertura, ocorre um dos pontos altos da programação, onde será feita a inauguração da Sala da Procuradoria Especial da Mulher, assim como será apresentado o banner oficial das atividades.

Na sequência, haverá o lançamento do projeto Legislativo na Comunidade, com participação da União das Associações de Bairro de Alegrete (UABA).

Ao meio-dia, está programada a palestra Resgate da Autoconfiança, a cargo das terapeutas Lilian Alvarenga e Cátia Gonçalves, atividade que será desenvolvida durante um almoço com as servidoras da Casa, na Câmara.

No período da tarde, no Plenário da Câmara, acontecerá o lançamento dos projetos das secretarias e entidades parceiras referentes às mulheres. Atividades estas que acontecem na Câmara.

Encerrando as atividades do primeiro dia, duas importantes atividades descentralizadas. O Movimento das Produtoras Rurais de Alegrete promove a dinâmica “Nossa visão sobre ser produtora rural”, a partir das 19h, no Quiero Café, na General Vitorino, 330.

Paralelamente ocorre o Encontro de Mulheres, com o tema “Cuide da mulher que existe dentro de você”, na Cauzzo Mais, na Venâncio Aires, 265.

Fotos: assessoria CMA