Estudo revela que telefonia móvel em Alegrete está abaixo da média nacional

O engenheiro eletricista e professor em Engenharia de Telecomunicações da universidade, Mauro Fonseca Rodrigues, juntamente com os estudantes do curso Ian Weissner Portela, Priscilla Flores dos Santos e Lucas Rodrigues Amaral deram início a um trabalho sobre a cidade em relação à telefonia móvel.

Nesta primeira etapa, o estudo comparou o município com outros de população similar no Brasil. Os municípios escolhidos foram Santa Rosa e Jaru no estado de Roraima. Vale ressaltar que os municípios analisados, bem com o país tiveram números extraídos com fonte da Anatel e IBGE.

Alegrete com uma população estimada em 72.493, apresentou uma telefonia móvel de 77.127 com 106% de telefones entre a população. O índice de desenvolvimento humano (IDH), é de 0,74 e o PIB de R$ 2,2 bilhões.

O Brasil com uma população de 213 milhões, possui 242 milhões de telefones móveis, num percentual de 113% de telefones. Num comparativo feito, a cidade gaúcha de Santa Rosa que possui 73.882 habitantes, num PIB de 3 milhões e 0,769 IDH, são 82.821 telefones móveis e 112% de telefones relacionado à população.

Já Jaru em Roraima com IDH de 0,689 a população é de 51.620 habitantes e a telefonia móvel chega a 55.924, com o percentual de 108% de telefones. O PIB de Jaru é estimado em R$ 1,5 bilhões.

Segundo apurou o estudo, o município tem uma densidade de telefones móveis abaixo da média nacional e de outros municípios com população similar.

O professor Mauro revela que serão realizados estudos mais prolongados para encontrar relações com o PIB, IDH e acessos de banda larga.

Nesse sentido, o profissional afirma que a área de cobertura de sinal pode melhorar, sobretudo na Zona Rural. O curso de Engenharia de Telecomunicações da Unipampa – Campus Alegrete, se coloca a disposição para colaborar no que estiver ao alcance, com estudos sobre a cobertura para encontrar áreas de sombra e sem sinal.

Foto: Alex Lopes