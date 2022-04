Estação 4 volta ao Clube Juventude

Share on Email

Depois de mais de dois anos sem eventos, no próximo dia 23 de abril, a Banda Estação 4, reabre as festas da Rádio Nativa FM, em Alegrete.

Historicamente, a emissora é responsável por grandes e memoráveis festas na cidade. A banda vai se apresentar no Clube Juventude a partir das 23h30min.

Os ingressos estão disponíveis na loja Kamana, Rádio Nativa FM e Clube Juventude, em horário comercial. Em caso de dúvidas, o contato é 3422-2336.

Um pouco sobre a banda:

BANDA ESTAÇÃO 4



O videoclipe da música Amor Incomparável foi a ação de lançamento do álbum homônimo da Banda Estação 4 em julho de 2015. O CD foi indicado ao prêmio de Melhor Álbum Independente do Ano na edição 2016 do Troféu Louvemos o Senhor.

O cenário, a direção de arte e a fotografia do videoclipe buscam seguir o tom introspectivo da canção e explorar os integrantes da banda para aumentar a ligação com seu público.

A Banda Estação 4, iniciou seu trabalho em agosto de 2009, gravou o seu primeiro cd no mesmo ano, esse cd traz a música de trabalho a ” Nossa Música”. No ano de 2011 um novo cd foi gravado e o sucesso foi a musica de trabalho, ” Joia Falsa “.