Estátuas e monumentos lembram aos homens os cuidados com a saúde no Novembro Azul

Terminado o Outubro Rosa voltado à saúde das mulheres, as atenções se voltam para os homens.

O Novembro Azul em que as atividades das equipes de saúde se voltam para orientar como os homens devem fazer as consultas e possíveis exames para saber a saúde da próstata.

Para lembrar que estamos no mês voltado a esses cuidados, de forma mais específica, e sobre o Novembro Azul- monumentos e estátuas de Alegrete estão com lenços azuis, numa ação do Lions Clube Alegrete Ibirapuitã. No total, são 16 laços azuis espalhados em estátuas pelo Alegrete.

O primeiro passo para quem quiser saber sobre sua saúde é buscar a ESF mais próxima de sua casa e buscar orientação com as técnicas de como proceder.

Os exames preventivos ajudam a detectar precocemente se o homem tem algum problema e, em caso positivo, fazer o tratamento adequado.