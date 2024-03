Esteja um passo à frente na era digital com Fronteira Internet

Share on Email

Nossa missão é impulsionar a velocidade e a confiabilidade no mundo digital, fornecendo soluções tecnológicas inovadoras que se adaptam às demandas em constante evolução. A Fronteira Internet tem o compromisso firme com a excelência, buscando não apenas atender, mas também antecipar as necessidades de nossos clientes, garantindo que estejam sempre um passo à frente na era digital em rápida transformação.

Confira nossos planos:

200MB-R$89,90

400MB-R$ 99,90

600MB-R$129,90

800MB-R$149,90

1GB-R$199,90



A fronteira internet trabalha com TV + INTERNET

Para mais informações entre em contato com (55) 3421-3642

Ou pelo whats (55) 98446-7427 ou (55)98446-4523



Estamos localizados em dois endereços:

Av. Assis Brasil n• 303 zona centro

Av. Tiaraju n• 521 sala 4 zona leste

FRONTEIRA INTERNET 100% FIBRA ÓPTICA!