Em 22 dias de operação em fevereiro, rotativo repassa mais de 10 mil ao Fundo Municipal de Trânsito

Em fevereiro, a BR Parking comercializou R$ 51.351,60 em vendas de tickets, mais R$ 8.869,80 em multas aplicadas (infrações). Do total de R$ 60.221,20 saiu o repasse mensal. Em 29 dias de operação, o dia 28 de fevereiro, teve um faturamento de R$ 2.683,70 só com vendas de tickets. No dia 12 de fevereiro, véspera do Carnaval, foi alcançado o valor de R$ 155,90 e após a folia de momo, no dia 14, o faturamento chegou a R$ 2.309,25 e no dia seguinte as multas totalizaram R$ 501,30 o dia recordista em infrações cometidas.

O maior faturamento entre tickets e multas foi no dia 20, uma terça-feira. Atualmente a área azul contempla 866 vagas, mais 20 para deficientes físicos e mais 40 para idosos. Além disso, são 14 monitores, um fiscal e um gerente operacional. No rotativo, a cada meia hora o motorista paga R$ 1,10 e se permanecer uma hora estacionado precisa desembolsar R$ 2,15. Já se precisar de 1 hora e meia o valor cobrado é de R$ 3,20 e 2h, estacionado o motorista precisa pagar R$ 4,25.

No primeiro bimestre de 2024, o repasse ao município chegou a R$ 206.180,36, a diferença foi de R$ 343 a menos de fevereiro em relação a janeiro. Segundo apurou a reportagem esses valores são usados pelo Fundo Municipal de Trânsito, nas demandas de ordem viárias elencadas pela Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana.