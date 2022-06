Estelionatário ameça acusar homem de pedófilo se não receber 500 reais

Share on Email

Numa tentativa de extorsão, golpista acusa homem de pedófilo, em Alegrete.

Uma trabalhadora autônoma procurou a Delegacia de Polícia depois de receber mensagens ameaçadoras de um possível cliente que tentou extorquir mais de 500 reais.

O início da conversa, conforme a vítima, foi em razão do acusado ter a adicionado no face e solicitado informações sobre seu trabalho. A mulher trabalha com encomenda de salgados e, acreditou que pudesse ser interesse profissional.

Contudo, depois de um tempo de conversa, ela passou a chave Pix para que o acusado fizesse o depósito do valor da possível encomenda, foi quando o golpista passou a solicitar um valor de inicial de 500 reais ou iria postar nas redes sociais que o esposo da trabalhadora seria um pedófilo.

De imediato, a mulher percebeu que estava sendo vítima de um estelionatário. Ela não fez depósitos e ele teria, inclusive, ameaçado que iria expor áudios comprometedores do esposo da vítima.

Mesmo assim, a mulher acrescentou aos policiais que o marido é inocente e, ciente da tentativa de extorsão procurou a DP. Ela repassou todos os dados das conversas e número do whatsApp usado pelo golpista.