Estiagem impacta na produção dos feirantes

O período prolongado de ausência de chuvas se tornou um desafio para os comerciantes da Praça Getulio Vargas. As feiras que ocorrem três vezes na semana, no período da manhã, estão sentindo o impacto da estiagem na produção, principalmente de tomate e vagem.

Flavio Caferate expondo as poucas alfaces que desenvolveram Foto: Vitória Gonçalves

Situação precária. É assim que Flavio Caferate, 72, define o período de ofertas de seus produtos aos consumidores, diante da escassez de chuva e do forte calor.

– Isso é somente falta de água. O produto se torna inferior, com pouco crescimento. Não consigo mais fazer plantação de tomate, por exemplo, devido a estiagem. – menciona o feirante Flavio.

O calor intenso também prejudicou a produção de espinafre e berinjela da feirante Nilva Becker, 58. As seis estufas de Nilva são cobertas por plásticos e acaba estimulando mais ainda o calor dentro do local, nesse sentido, mesmo com a plantação sendo regada duas a três vezes por dia com água do poço artesiano, alguns produtos não sobrevivem.

Nilva Becker destaca que seus produtos são naturais e que vale a pena comprar mesmo com o tamanho reduzido. Foto: Vitória Gonçalves.

– No inverno a gente tem produtos de qualidade, mas assim como nós, todos tem. E no verão, ninguém tem – comenta Nilva.

A agricultora destaca as exigências dos clientes que não compreendem a situação, alguns expõe sua indignação pelo tamanho dos produtos e pelo preço, optando por comprar no mercado.

O comerciante José Paulo Lixinski, 67, destaca que se continuar sem chuva, sua plantação vai ser comprometida em 50%. Vale ressaltar que mesmo com os 8mm no último domingo, a zona rural não foi contemplada com a primeira chuva do ano.

– Estou com esperança que chova para salvar os milhos e os pastos para as vacas. Quando trago milhos para a feira, eu procuro as espigas que estão mais apresentáveis, assim consigo vender – conta José.