Promoção Social inicia ano com garantia de segurança alimentar a quem precisa

A Secretaria de Promoção Social é a que tem os serviços que garante a segurança alimentar de centenas de famílias alegretenses.

A secretária Iara Caferatti diz que fizeram planejamento para iniciar o ano com a garantia de poder atender às famílias que precisam.

Os técnicos fazem avaliação e as necessidades a serem supridas. O trabalho inicia com o cadastro das famílias no Cadastro Unico. A Secretaria esclarece que existem cerca de 400 famílias em pobreza que não atualizarem o cadastro. Eles fazem busca ativa para tentar fazer com que eles venhan ao CAD único que fica na Rua Demétrio Ribeiro,57.

Para garantir a segurança alimentar, também, está funcionando e não vai fechar a cozinha comunitária na Avenida Caverá. Atualmente, 298 pessoas pegam alimento no local que já chegou a distribuir alimento a 400 pessoas. O número diminui em razão que grande parte pega cesta alimentar nos CRAS, disse a Secretária.

A Secretaria dispõe de nutricionistas que fazem avaliação das necessidades alimentares de cada família.

Iara Caferatti diz que essas famílias, ainda, recebem o Auxílio Brasil. Mapeamos as localidades e a situação de cada família para que todos sejam atendidos por nossas equipes,

