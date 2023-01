Esse é mais um desafio para o pequeno Vitor

Share on Email

A proteção, o amor e a solidariedade são sentimentos que tornam as pessoas melhores.

Entre as habilidades socioemocionais, o desenvolvimento da empatia se destaca como fundamental para o nosso bem-estar emocional, bem como para o estabelecimento de relações interpessoais saudáveis ao longo da vida.

A empatia refere-se à habilidade psíquica de perceber o mundo a partir do olhar de uma outra pessoa, isto é, de compreender de maneira profunda as razões e sentimentos que motivam as suas ações, evitando julgamentos antecipados.

Desta forma, em mais uma ação em prol da saúde, o PAT trás a história do pequeno Vitor Velasques, de 5 anos.

Ele é uma criança autista e enfrenta muitos desafios. A cada desafio uma conquista, uma vitória.

Agora, esse menino valente, está precisando da ajuda de todos para realizar uma cirurgia ortopédica nos dois pés.

Ele está com com encurtamento muscular e alterações no alinhamento ósseo. Em razão da urgência, pois, a longo prazo pode acarretar deformidades, a família está realizando uma vakinha.

Os pais, Denis Eduardo Andrade de Quadros e Marilda Velasques Jardim, destacam que o total do procedimento fica em torno de R$ 16.000.00 e não disponibilizam deste valor. Atualmente devido aos cuidados exigidos, a mãe não está trabalhando e se dedica ao filho.

Qualquer ajuda é bem-vinda para ele ter melhor qualidade de vida – acesse o link da vakinha ou pelo pix abaixo.

Link: https://www.vakinha.com.br/3363533

Pix: 021.577.410-89 Marilda Velasques Jardim