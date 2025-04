Estradas de Alegrete são afetadas por mais de 70 mm de chuva

Share on Email

Um ponto específico, no Km 11 da RS-566, onde a ponte está comprometida, teve um desvio construído para permitir o fluxo de veículos.

Porém, com o volume de chuva, a estrutura do desvio ficou alagada e também comprometida. Diante disso, condutores — muitos deles transportando a safra de arroz do interior de Alegrete — estão sendo obrigados a atravessar pela ponte, mesmo sem condições adequadas de segurança.

O vereador Leandro Meneghetti esteve no local, neste dia 8, verificando a situação de duas estradas: uma estadual (RS-566) e outra municipal, a ERS-507.

Desvio da RS-566 em Alegrete

O engenheiro regional do DAER, Paulo Maister, informou que o desvio será recuperado assim que o nível da água baixar. Ele destacou que não se trata de uma obra definitiva, mas sim de uma solução emergencial encontrada para a travessia do Arroio Capivari, após o comprometimento estrutural da ponte, ocorrido em maio de 2024.

Outro ponto crítico é na ERS-507, na ponte de ferro, onde o desvio lateral também está coberto pela água. Essa ponte possui limite de carga de 24 toneladas — o equivalente a um caminhão truck. No entanto, durante o período de safra, carretas com cargas de aproximadamente 50 toneladas também têm utilizado a via, o que representa risco à estrutura.

Desvio na ERS/ 507- Alegrete.

Fotos; Leandro Meneghetti