Estudantes da Unipampa se mobilizam contra possibilidade de cortes

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Os programas de assistência estudantil são essenciais para a permanência dos estudantes nas Universidades, sobretudo, aqueles que são naturais de outras cidades e precisam mudar de cidade para estudar. Além disso, há aqueles que mesmo sendo residentes nas cidades dos campus universitários, possuem renda baixa e a continuação nos estudos é afetada por essa situação.

Vendas no comércio aumentaram 10,1% no primeiro semestre, aponta Serasa

Recentemente, a Universidade Federal do Pampa (Unipampa) recebeu um documento do governo federal indicando a possibilidade de cortes nas verbas repassadas à Universidade. Nesse sentido, um grupo de acadêmicos da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) está se mobilizando para protestar contra esses possíveis cortes de verbas. Essa situação vai interferir diretamente na assistência estudantil, como por exemplo, o fechamento dos restaurantes universitários, cortes de bolsas e apoio aos ingressantes.

Mobilização dos estudantes da Unipampa

Carine Rosa, diretora de comunicação do Centro Acadêmico da Unipampa destaca que “nós, alunos, repudiamos esse ato de retrocesso e estamos organizando uma mobilização estudantil com o intuito de chamar a atenção e pressionar a reitoria para contornarmos essa situação e evitar o cenário de alto abandono dos estudantes, prejudicando a Unipampa e a cidade de Alegrete”.

Em média, gasolina subiu R$ 0,20 nos postos em Alegrete, conforme pesquisa do Procon

Os discentes estão se organizando e, para os próximos dias, o planejamento é a realização de uma reunião com o reitor da Unipampa, professor Roberlaine Jorge. Além disso, os estudantes vão realizar coleta de dados afim de identificar a quantidade de alunos que serão prejudicados com a situação e também uma assembleia geral no campus.

O movimento está sendo organizado por um grupo de alunos e conta com o apoio do Centro Acadêmico da Unipampa.