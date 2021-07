Mel Saucedo está no time de Michel Teló no The Voice Kids

A gauchinha que é natural de Porto Alegre, porém, filha de alegretenses, fez uma belíssima apresentação com a música Perfeitinha(Enzo Rabelo), irresistível para os ouvidos de Teló que virou a cadeira e depois ainda fez uma “dupla” com a cantora mirim. Filha de cantor, pode- se dizer que: filha de peixe, peixinho é, popular ditado.

Ela, também residiu por alguns anos aqui, aulamente, com 11 anos, reside com a mãe, as irmãs, a tia e a avó em Feira da Santana, na Bahia.

Rogério é cantor e por alguns anos esteve na ex banda Farra.

Muito emocionada com a conquista da filha que passou para mais uma fase do programa, Darlene desabafou:

“No último domingo(18), minha Mel se preparava para subir no palco do The Voice Kids, aquela princesa toda linda, com seu vestido com um laço grande na frente, uma trancinha no cabelo, nervosa, trêmula, porém, confiante em dar o melhor.

Ao ouvir o produtor dizer: ” candidata subindo no palco” eu larguei sua mão e ela me olhou, seus olhinhos cheio de lágrimas e fez sinal com a cabeça que estava tudo bem. Minha pequena grande cantora, subiu ao palco, jeitinho meigo, carinhoso e maravilhosa.

Ao vê- la cantando meu coração teve um turbilhão de explosões e sentimentos, como se a vida dela, até os 11 anos, passasse em minha frente, do nascimento até aquele momento mágico e único.

Chorei tanto, agradeci a Deus tanto, mas tanto, que antes de alguma cadeira virar eu já sabia que ela era a campeã do programa, pois só em subir no palco, só em ser selecionada no meio de tantas crianças artistas, pra mim, já era campeã. Foi aí que Michel Teló virou, o técnico que ela queria, o técnico que na manhã daquele dia ela falou: ” Mãe o Michel vai virar e será nessa parte da música aqui oh ” e dito e feito, na parte que ela tinha dito! Ela ficou muito emocionada e esse é o jeitinho dela.

Meu Deus, nesse momento minhas lágrimas caem, mas de felicidade, só Deus sabe o quanto eu sonhava com esse momento.

Quero agradecer minha irmã que está na batalha comigo juntamente com as minhas filhas, que me abraçam e falam “TUDO VAI FICAR BEM”. Agradeço primeiramente a Deus, ao pai da Mel que mesmo longe sempre presente, aos meus pais, familiares ,amigos/irmãos de coração,colegas, professora de canto que sempre me motivaram e motivaram minha filha a cantar e ir atrás desse sonho.

Agradecer ao André e Filemon, eu poderia escrever textos e textos que não conseguiria expressar minha eterna gratidão por eles, sem ajuda deles nada seria possível, oro todos os dias pela vida deles e que Deus continue abençoando cada vez mais.

Gratidão e obrigada DEUS por tudo! E agora é Rumo às batalhas.

Obrigada Alegrete, Obrigada Feira de Santana, obrigada BRASIL.” – concluiu.

Flaviane Antolini Favero