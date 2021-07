Em média, gasolina subiu R$ 0,20 nos postos em Alegrete, conforme pesquisa do Procon

O Procon realizou mais uma pesquisa de preços dos combustíveis em Alegrete. Os preços são referente a primeira quinzena do mês de julho. É importante ressaltar que a equipe do Procon visita os estabelecimentos e confere os preços de acordo com a tabela estadual. O órgão só autua se o preço estiver acima do preço da tabela.

Em relação ao mês de junho, o litro mais barato da gasolina comum custava em torno R$6,07 e agora na primeira quinzena de julho foi registrado no valor de R$6,27. Com relação a gasolina aditivada em junho custava R$6,09 e nesta quinzena de julho está custando R$6,29.

Na pesquisa, a gasolina comum de maior valor foi encontrada em 4 postos por R$ 6,39 e a mais barata somente em um (R$ 6,27). Na aditivada o maior valor é de R$ 6,59 e comercializada em apenas um posto. O preço mais baixo da aditivada é de R$ 6,29 e é encontrada em dois postos de combustíveis da cidade.

Os demais produtos também sofreram reajustes de preços, como o óleo diesel comum, o de valor mais baixo custava R$4,49 e agora está custando R$4,55, já o mais caro está custando R$4,79. O óleo diesel S10 encontrado pelo valor mais baixo na primeira quinzena de julho custa R$ 4,62 e o mais caro custa R$ 4,81. O etanol mais barato registrado está em R$ 5,73 e o mais caro em R$ 5,99.

Sobre a “Operação Petróleo Real”, o diretor do Procon Geferson Cambraia informou que a equipe dos fiscais da ANP irão retornar nos dias 4 e 5 de agosto para fazer amostra na qualidade dos combustíveis e logo após o Laudo será expedido.

