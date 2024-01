Estudantes de Alegrete registram boas notas no ENEM

A reportagem do PAT entrou em contato com algumas escolas de Alegrete para colher informações sobre o desempenho dos alunos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O resultado do certame foi divulgado na última terça-feira e foi alvo de grande expectativa dos alunos.

Alguns estudantes do colégio Raymundo Carvalho, alcançaram ótimas notas na prova em geral. 790, 830, 850 até 900 foram marcas dos estudantes da rede particular em Alegrete. João Pedro Marchesan, concludente do 3º ano do ensino médio, tirou 980 na redação do exame, elevando ainda mais sua nota geral do concurso. Confira as notas de alguns dos alunos na redação:

Rafael Garay-880

Vitória Ferreira- 840

Carolina Hitz- 920

Raíssa Liscano- 880

Raíssa da Silva- 900

Isabela Polini- 880

Luiz Felipe- 940

Maria Souza- 920

Anna Amaral- 920

Julia Arima- 920

Mateus Peres- 900

Eduarda Motta- 900

Gabrieli Cambrussi- 900

Julia Garcia- 920

A diretora da colégio, Giciéli Barúa, ressaltou que os resultados dos alunos não surpreendem em nada a coordenação pedagógica da instituição. A rede de ensino é focada na preparação para Enem e vestibulares com professores qualificados e o Sistema COC de Ensino, desenvolve os objetos de conhecimento em dois anos e no Terceirão realiza o RV – revisão para as provas, disse a responsável.

A diretora da escola Demétrio Ribeiro, Marisete Goulart, também pontuou que diversos alunos tiveram bons resultados. “estamos na época que os alunos vêm buscar os atestados e alguns comentam seus desempenhos, ficamos felizes por contribuir com a formação acadêmica dos estudantes”, disse Goulart.

Fotos: Instagram Raymundo Carvalho