Camping Rainha do Sol em Manoel Viana não terá temporada de verão

Na manhã da última sexta-feira (19), o Prefeito Gustavo Medeiros, de Manoel Viana, decretou o cancelamento oficial da temporada de verão 2023/2024 da Praia e Camping Rainha do Sol, através do decreto executivo n°17/2024.

A decisão pelo cancelamento ocorreu em virtude do aumento considerável do nível do Rio Ibicuí, impossibilitando o acesso para que sejam feitas as melhorias necessárias na infraestrutura de camping. Segundo o Diretor de Turismo e Cultura, Eduardo Lara, a área e as estruturas hidráulicas e elétricas encontram-se totalmente alagadas, além disso, o nível do rio segue subindo consideravelmente, o que impossibilita e inviabiliza a estruturação do local para receber os visitantes.

Entendemos a importância da Praia e Camping Rainha do Sol para o município, contudo, alertamos e reforçamos que a Praia encontra-se fechada e a temporada de verão cancelada, não havendo responsabilidade por parte da prefeitura em caso de descumprimento das orientações, diz a nota da administração Municipal.