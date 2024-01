Evangelista esclarece abordagem a crianças no bairro Renascer

Após a recente publicação que trouxe à tona as preocupações de mães no Bairro Renascer em relação a um carro abordando crianças, o PAT recebeu a visita de um evangelista que, devido aos comentários nas redes sociais, destacou o receio por sua integridade física e não quis expor seu nome. Ele compareceu para esclarecer que a abordagem mencionada foi parte de uma ação pontual, desenvolvida em parceria com missionários da Aliança Pró Evangelização das Crianças.

“Lamentando o ocorrido”, disse ele. Destacou que apenas algumas crianças, cerca de três, foram abordadas sem a presença dos pais. Explicou que o trabalho foi realizado após um convite dos missionários e ocorreu durante o fim de semana, com foco nos bairros, incluindo Renascer, por meio do projeto “Crianças dos Pampas para Cristo”.

O evangelista, ressaltou que o objetivo da ação é oferecer um plano de salvação às crianças. Enfatizou que as fotos tiradas durante a ação não tinham a intenção de expor as crianças, pois eram capturadas de costas, visando apenas o registro para as missionárias. Contudo, reconheceu que em três casos, os pequenos estavam sem a companhia dos pais.

“Compreendemos a preocupação das mães, mas neste caso específico, não houve intenção maldosa. O fato de algumas progenitoras terem entrado em contato pelo WhatsApp indicado nos folhetos, e a pessoa responsável desconhecer a ação, ocorreu porque o contato pertence a uma gráfica cuja finalidade é apenas produzir panfletos”, explicou. Ele também informou que a maioria dos pais foi comunicada.

O evangelista finalizou esclarecendo também que havia um convite para que as crianças participassem das atividades da igreja e ressaltou a importância da observação das mães diante de situações que nem sempre são inocentes. Acrescentou o papel fundamental dos missionários em esclarecer suas ações, reiterando que realizam diferentes atividades na cidade, incluindo um teatro feito há dois anos no mesmo bairro.

Sobre a Igreja, pode-se afirmar que tem um perfil tradicional, possui 20 anos de história somente em Alegrete e é parceira do banco de alimentos da cidade desde 2021. Acrescenta que a presidente do bairro recebeu as missionárias e pode testemunhar, recebendo inclusive doações de roupas e calçados no presente dia.

O trabalho da APEC (Aliança Pró Evangelização das Crianças) teve como um dos propósitos atingir outras cidades além de Alegrete. São elas: Uruguaiana, Santo Ângelo, Santana do Livramento e São Borja.