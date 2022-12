Estudo do Plano Diretor inclui áreas mistas, para que empresas possam expandir negócios

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Desde o início deste ano a Comissão de Infraestrutura da Câmara de Vereadores vem trabalhando no Plano Diretor de Alegrete – que contém toda a infraestutura e andamento de todos os setores da cidade.

A comissão é composta pelos vereadores Itamar Rodriguez, Firmina Soares e Jaime Duarte.

Veredaor Jaime Duarte mostrando as áreas no mapa

É um trabalho que requer muito estudo, visto que engloba muita coisa, observou a Vereadora Dileusa Alves. E toda hora chegam alterações que os vereadores devem incluir a pedido de empresas e particulares.

Uma chapa já está inscrita para concorrer à presidência da Câmara de Vereadores

Por exemplo, um ponto que foi alterado no Plano Diretor é sobre áreas que estavam para residências e hoje têm empresas como a da Pilecco. Pelo atual plano diretor, a empresa não poderia ampliar obras em área residencial. Para isso houve alteração para área mista. O mesmo acontece com o local onde está a UNIPAMPA que é para área educacional e tem a PAMPATEC, no espaço da Universidade, e tambem foi alterada para área mista.

O Plano Diretor é amplo e deve conter, ainda, para onde a cidade vai crescer, altura de prédios, recuo para jardins, a não autorização para construir em áreas alagáveis, dentre outros.

A Câmara tem até o final desse mês para aprovar o novo Plano Diretor de Alegrete. Esse documento deve ser revisado de 10 em 10 anos.

Foto arquivo da Câmara