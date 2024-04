Ex-BBB Matteus se ajoelha, beija o chão e chora emocionado ao retornar a Alegrete

Pilchado, ele desembarcou na manhã deste sábado (20), no aeroporto Gaudêncio Machado Ramos e foi recebido por uma multidão efusiva, que o aguardava ansiosamente para expressar sua gratidão e emoção.

Ao pisar novamente em solo alegretense, Matteus fez o sinal da cruz e não conteve as lágrimas, demonstrando a intensidade dos sentimentos que o tomavam. “Já não tenho mais palavras para descrever o que estou sentindo”, desabafou o ex-participante do reality ao falar com PAT.

Matteus – o “grande irmão” que fez mais de 59 milhões de votos e encantou o Brasil

Emocionado, Matteus protagonizou um momento tocante ao se ajoelhar, colocar as mãos e a cabeça no chão, além de beijar o solo alegretense, gesto simbólico que expressava a profunda ligação emocional que ele mantém com suas raízes. “Não estou entendendo o que está acontecendo com a minha vida, meu Deus do céu”, compartilhou o jovem em vídeos publicados em suas redes sociais, capturando a magnitude do momento para ele.

O retorno de Matteus foi marcado por uma verdadeira festa, com direito a desfile em jipe, acompanhado de Mano Lima, pelas ruas da cidade e uma calorosa acolhida por parte dos conterrâneos. Nas redes sociais, o ex-BBB compartilhou sua surpresa e gratidão diante da recepção calorosa. “Estou me sentindo uma celebridade”, confessou, demonstrando humildade diante da magnitude do momento.

“Cheguei na minha terra e não estou acreditando no que está acontecendo com a minha vida. Meu Deus do céu! Tem um mar de gente aqui. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria. Quero agradecer do fundo do meu coração todas as pessoas envolvidas”, expressou Matteus, reconhecendo o apoio e carinho recebidos.