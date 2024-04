Matteus Amaral é ovacionado na chegada em sua terra natal depois da façanha no BBB

O município de Alegrete foi às ruas para recepcionar seu mais novo filho ilustre. Matteus Amaral pisou no perímetro urbano pouco antes das 11h30min do sábado (20). Duas horas antes, uma das principais avenidas da cidade já estava povoada de pessoas em vários pontos. A Avenida Assis Brasil, principal entrada da cidade e por onde a caravana passaria, recebeu um público numeroso.

Pessoas vestidas às caráter com a tradicional boina e bombacha ostentada fielmente pelo global Matteus Amaral, gaúchos com chimarrão cevado, lojas comerciais enfeitadas com balões, bandeira do Rio Grande do Sul protagonizaram uma festa jamais vista na cidade.

Passagem de Matteus no BBB despertou saudade em conterrâneos distantes de Alegrete

A caravana partiu do arco e informações preliminares indicam que 6 mil pessoas acompanharam o trajeto do ex-BBB. De cima de um jipe, ao lado do padrasto Luciano Noetzold e do cantor tradicionalista Mano Lima, Matteus foi ovacionado desde a Avenida Assis Brasil até sua triunfal chegada no Parque Rui Ramos. Carros, motos e bicicletas incrementaram ainda mais a barulhenta e ensurdecedora carreata em direção aos Patinhos.

No caminho, Matteus era só gratidão ao povo alegretense. A reportagem do PAT acompanhou todo trajeto que teve uma padeira entregando um quilo de bolacha, cartas, mimos e até um copo de conhaque foi oferecido para o ilustre alegretense. Nas ruas muita devoção do povo que gritou, bradou e reverenciou a passagem de Matteus.

Na Andradas o carinho era enorme. A cada foto tirada, a comemoração era como se fosse um gol em final de copa do mundo. Do alto dos edifícios famílias inteiras vibravam com a passagem do alegretense, que não parou um minuto de retribuir a homenagem. “Eu amo vocês. Obrigado Alegrete, eu amo vocês”, gritou Matteus em vários momentos da carreata. Alguns populares conseguiram foto maisd próximo do jipe, outros se atreveram a apertar a mão do famoso.

O momento mais aguardado foi justamente no palco central da festa montada no Parque, o povo literalmente abraçou Matteus Amaral. Muita música e um discurso pra lá de emocionante seguido de um Canto Alegretense entoado pelo filho famoso do Alegrete.