Ex-casal entra em conflito e agressão acaba na DP

Na manhã de sábado(6), uma guarnição da Brigada Militar foi ao bairro Promorar averiguar uma situação de possível caso da Lei Maria da Penha.

No endereço, os policiais conversaram com o casal. A mulher de 52 anos disse que há dois anos está separada do acusado. Entretanto, eles possuem uma relação esporádica e ela, inclusive, teria emprestado dinheiro ao homem. Contudo, ela teria ido até o acusado para tirar satisfação pois o mesmo teria uma outra pessoa. Durante a discussão, a mulher teria sido empurrada e ficou lesionada no dedo da mão esquerda.

Por outro lado, o indivíduo de 44 anos, afirmou que teria apenas se defendido, das investidas da mulher. Ele confirmou a relação esporádica com a ex e comentou que estava na casa de uma amiga, que o teria acolhido.

A dupla foi levada à delegacia de Polícia Civil. Em contato com o Delegado de Plantão foi determinado registro simples e o caso será investigado por portaria.