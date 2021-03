Idosa de 77 anos é a 78° vítima da Covid-19

Compartilhe















O domingo foi de muitas perdas relacionadas à Covid em Alegrete. No final da noite de domingo(7), a reportagem do PAT, teve a confirmação da Secretaria de Saúde de mais um óbito, pela Covid-19. Uma idosa de 77 anos foi a quinta vítima positivada, em um único dia. Ela estava internada desde o último dia 25 de fevereiro. Além dos cinco óbitos confirmados, também foi registrada a morte de um homem de 58 anos sob suspeita. A Secretaria de Saúde aguarda resultado. Sendo seis famílias desoladas pelo novo coronavírus.

Com mais esse óbito, o Município chega a 78 mortes em decorrência do novo coronavírus. No domingo também, foram registrados 73 casos positivos, 38 mulheres e 35 homens, com idades entre 04 e 84 anos e 39 recuperados. Assim como, 04 óbitos por Covid-19 positivados,todos homens de 40, 48, 80 e 82 anos.

Até o momento, são 5.795 casos confirmados, com 4.530 recuperados, 1188 ativos (1153 estão ativos em isolamento domiciliar e 35 hospitalizados positivos de Alegrete).

Foram realizados 21.381 testes, sendo 15.386 negativos, 5.795 positivos e 200 aguardando resultado. Em observação com síndrome gripal são 1.344 pessoas.

Flaviane Antolini Favero