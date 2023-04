Existem problemas, mas todas as escolas têm merenda, assegura Secretário de Educação

Share on Email

O secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura de Alegrete, Rui Medeiros, atendeu convocação da Câmara Municipal, e esteve na sessão ordinária da última quinta-feira (13), respondendo questionamentos a respeito da merenda escolar nas escolas públicas do Município.

A convocação partiu de requerimento do vereador Fabio Perez, que está afastado por otivos de saúde e não pode comparecer à sessão.

Rui Medeiros garantiu que todas as escolas estão recebendo a merenda, que os processos licitatórios estão em andamento e que foi aberto o processo de contratação emergencial de cozinheiras. O secretário reconhece que há problemas em algumas escolas, mas que as soluções estão sendo encaminhadas, como na Escola Marcelo Faraco, em resposta a questionamentos dos vereadores Itamar Rodriguez e Anilton Oliveira.

Há entendimento por parte dos vereadores que para muitos alunos da rede municipal, a merenda escolar é a úncia refeição do dia, e que portanto é fundamental que o processo não apresente falhas, o que deve ser planejado antes do início do ano letivo.

O secretário disse que existe esta compreensão por parte da Prefeitura e assegura todas as alternativas são sempre analisadas e há esforço para que não falte merenda em nenhuma escola. “Muito em breve estaremos com tosos os problemas saneados”, garantiu.