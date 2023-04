Comandante de Unidade Militar, de Alegrete, esclarece supostas irregularidades

Mães de soldados do 12º BE Cmb. Bld criaram um grupo no WhatsApp só para tratar de possíveis irregularidades que estariam acontecendo dentro do quartel aos novos (EVs) que ingressaram este ano.

Uma mãe relatou à reportagem que de que um Sargento, daquela unidade militar, estaria vendendo fardas dentro do quartel a preços abusivos, ou seja 470 reais e que as vendidas em lojas de artigos miliatres aqui fora saem ao preço de 270,00. No dia 13, outra denuncia deu conta de que um Sargento estaria coagindo os soldados a comprar o material ( fardas) e em caso deles não aceitarem seriam perseguidos. As mães que tiveram seus nomes preservados, por segurança, gostariam inclusive se fosse possível serem recebidas pelo comando do Batalhão.

Em um primeiro contato com o Tenente Coronel Dalcin, comandante do 12º BE Cmb Bld ele emitiu uma nota de esclarecimento sobre possíveis irregularidades quanto a venda de uniformes dentro das instalações dessa unidade militar, o comando informa o seguinte:

O problema foi originado de uma conversa em um aplicativo de mensagens com uma das subunidades da OM, onde se tratou se seria possível a aquisição de fardamento pelo militar recém incorporado às fileiras do Exército.

Foi levantado, conforme a nota, a hipótese de que os soldados recrutas pudessem adquirir uniformes novos. Importante salientar que a escolha seria da vontade dos militares interessados, sem nenhuma obrigatoriedade da compra. Ressalta-se que os militares recebem dois uniformes novos para todo o ano de instrução, pela cadeia de suprimento do Exército.

E pelo elevado número de instruções as quais eles são submetidos, estes uniformes que recebem ficam envelhecidos rapidamnete por conta das excessivas lavagens a que são submetidos. O comando do Batalhão ratifica a informação de que em momento algum foi colocado como obrigatório tal aquisição e, sim de forma voluntária e que ficou bem claro aos miliatres que para aqueles que não tivessem interesse de adquirir o fardamento não teriam nenhum tipo de sansão disciplinar”.

O comandante confirmou que estão passando por transição de uniforme de uma farda para outra e que as novas, realmente, custam mais de 400 reais.

Ele confirmou que vai agendar com a seção de Comunicação Social do Batalhão uma audiência com um grupo de mães, caso tenham interesse, para terem mais detalhes sobre este fato.