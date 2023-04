Grupo Superação ultrapassa barreiras e ocupa a cena da patinação artística na região

Os patins foram febre nos anos 80, era muito comum ver pelas ruas, praças, em todo lugar, jovens praticando o esporte, elaborando desde as piruetas mais radicais, até as mais simples. O curioso é que um violinista, chamado Joseph Merlin, criou o adereço colocando uma só roda em um tênis para que suas apresentações musicais fossem mais dinâmicas e que desse a impressão de que estava patinando no gelo. Obviamente a invenção não deu certo, mas aquele foi o primeiro protótipo de algo que viria a ser o “quad”, patins tradicionais de 1863, que se popularizou pelo globo. Tal popularização transformou o que era brincadeira em esporte e arte, em Alegrete a patinação artística faz parte da vida de muitas jovens que representam o Grupo Superação.

Fundado em 2019, com direção da professora de Educação Física Fernanda Carvalho Alves, possui turmas de lazer e recreação, iniciação artística, patinação artística, equipe de adultos e de competição. O Superação participou de diversos eventos desde sua inauguração, como: o 6º Open Internacional de Patinação Artística de Capão da Canoa (foi on-line, em virtude da pandemia), a 1ª Copa da Integração de Patinação Artística, em Cachoeirinha/RS (trouxeram duas medalhas), o 1º Festival de Patinação Artística Andressa Azambuja, na cidade de São Sepé/RS, 14º Copa Xlise (deslise) de Patinação Artística, em Vera Cruz/RS (obtiveram 1º e 3º lugares), XI Copa André Kasper de Patinação Artística, em Cachoeirinha/RS (mais dois títulos para a cidade), e o 2° Festival de Patinação Artística Andressa Azambuja. Ao todo, o Grupo Superação conquistou 16 medalhas em menos de um ano em campeonatos.

A equipe alegretense organizou e sediou o 1º Festival de Patinação Artística Multicultural, que ocorreu no dia 12 de novembro de 2022, com apoio da Prefeitura Municipal de Alegrete, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. As atrações do evento foram de danças e lutas. Em abril de 2023, as atividades retornaram ao Superação depois de um tempo de recesso, a equipe conta com o auxílio costumeiro e indispensável da comunidade. Um dos desafios da diretora Fernanda é organizar, juntamente com a prefeitura, o 2º Festival de Patinação Artística Multicultural, além de continuar com as aulas semanais, que ocorrem nas terças e sextas-feiras para crianças e adolescentes, para os adultos nas quartas, sempre na quadra esportiva do IEEOA-ECIM.

Raíssa Rodrigues, de 17 anos, aluna do Grupo Superação, diz que a patinação tornou-se fundamental em sua vida, faz parte da equipe pois se sente bem, o local é extremamente acolhedor, diverte-se, interage com outras pessoas e aprimora as técnicas. Seu maior objetivo é manter a dedicação, somar e crescer, “não existe melhor sensação que sentir aquele friozinho na barriga ao colocar os patins nos pés”, reflete a jovem. Luana Alves Aquino, de 16 anos, conta que pratica patinação porque é lazer, também aprende várias coisas, enfim, patinar lhe faz bem e acalma. O seu propósito é evoluir para competir internacionalmente e ser reconhecida socialmente. Os passos do Grupo Superação podem ser acompanhados pelo @gruposuperacaoalegrete no Instagram, no Facebook é só buscar por Grupo Superação.