Expectativa de boas vendas na Black Friday anima lojistas em Alegrete

Essa expectativa de crescimento anima os comerciantes alegretenses, que aguardam com ansiedade a data.

A reportagem do PAT, em circulação rápida no centro da cidade, conseguiu entrevistar alguns lojistas que falaram sobre o evento que está por vir. A gerente comercial de uma loja de eletrodomésticos, salientou que essa ano a expectativa real por boas vendas cresceu vertiginosamente,” começamos a planejar a Black há cerca de dois meses, podemos constatar que a população alegretense tende a gastar mais no período do que em datas comuns”, disse a coordenadora.

A emoção da cirugiã pediatra alegretense que integrou a equipe que separou gêmeos siameses

Uma vendedora de acessórios também relatou que esse ano, em virtude de não haver conflito de datas, como Copa do Mundo e Olimpíadas, a procura por presentes está maior,”com certeza, vamos vender muito mais. Ano passado estavamos em volta da Copa, esse ano a promoção vai ficar com mais destaque”, salientou a servidora.

Para os comerciantes, evitar erros comuns pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso. É crucial fazer boa negociação com fornecedores, ser transparente sobre descontos e políticas, garantir a estabilidade do site, ofertar atendimento personalizado na loja física e ter uma logística eficiente.

Além disso, estratégias de fidelização de clientes e uma divulgação eficaz são fundamentais. A Black Friday não é apenas uma oportunidade de vendas, é uma chance de construir relacionamentos duradouros com os clientes.