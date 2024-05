Trabalhador é encontrado morto por choque elétrico no interior do município

Os policiais prontamente se deslocaram até o local indicado e constataram a veracidade da situação. Trata-se de Rudimar Beck de 65 anos, natural de Ajuricaba, identificado posteriormente como sendo o cozinheiro e caseiro na região do Rincao do São Miguel, localizada a aproximadamente 30km da cidade.

De acordo com informações fornecidas pelos colegas de trabalho da vítima, ao retornarem da lavoura, encontraram o homem já sem vida, enrolado nos fios da rede elétrica que abastecia a casa onde residia. Foi observado que o poste que sustentava os fios havia caído, o que possivelmente ocasionou o acidente fatal. O Samu foi acionado e constatou que ele já estava em óbito.

Foi informada a polícia civil. Compareceu no local a Funerária Angelos e realizou a remoção do corpo, sendo o registro do fato efetuado pelo proprietário do estabelecimento juntamente a delegacia de polícia. O fato ocorreu na noite de ontem(8), por volta das 23h.