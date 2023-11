A emoção da cirugiã pediatra alegretense que integrou a equipe que separou gêmeos siameses

A emoção ainda aflora na cirurgiã pediatra, alegretense Melissa Migotto Silva, que integrou a equipe de 12 médicos que realizaram a cirurgia de separação dos gêmeos siameses, Jairo e Gabriel, que nasceram em dezembro do ano passado, um de costas para o outro, unidos pelo final da coluna. A cirurgia de alta complexidade para separar os bebês no Hospital Conceição em Porto Alegre, foi em junho deste ano e, no último dia 6 de novembro, eles deram alta do Hospital. A médica afirma que foi a maior experiência profissional de sua carreira e até hoje se sensibiliza e diz: depois do nascimento do meu filho esta foi a maior emoção que tive”.

Drª Melissa e colegas Elines Maciel e Paula Capra realizando a cirurgia

Drª Melissa integrou a equipe que separou o trato digestivo dos gêmeos, porque havia só um reto e só um anus. Também ajudou a reconstruir o pênis dos bebês, porque havia só um membro. Ela destaca o trabalho de toda a equipe, porque conta que os técnicos tiveram que dormir no hospital devido ao tempo de trabalho do procedimento. Foram 18h de cirurgia que ocorrreu em 29 de junho passado e no dia 6 de novembro os dois bebês tiveram alta do Hospital. A primeira equipe separou os gêmeos sem comprometer as funções neurológicas e os movimentos de pés e pernas. A segunda equipe reconstituiu os intestinos. Já a terceira, os órgãos sexuais e a parte urinária.

O parto dos gêmeos foi realizado pela equipe do Hospital Conceição, em dezembro do ano passado. Depois de um mês do nascimento, os pais abriram mão da guarda dos bebês. Eles acabaram ficando aos cuidados da equipe de enfermagem, enquanto esperavam pela cirurgia de separação. Tão logo isso aconteceu abriu a fila de adoção, e um casal homoafetivo demonstrou vontade de adotar os bebês e no dia da alta a emoção foi redobrada, quando as mulheres saíram com Jairo e Gabriel em seus braços para o novo lar do gemêos.

A cirurgiã pediátrica, alegretense Melissa Migotto Silva, disse que foi um trabalho muito complexo, mas significativo ao ver a carinha dos bebês sorrindo, depois de todo esse tempo ligado pelas costas e agora com uma nova vida.

O primeiro caso desse tipo foi registrado em 1956. De acordo com o chefe de neurocirurgia da instituição, Samir dos Santos, o caso dos gêmeos é incomum. De acordo com a pediatra Melissa, esse tipo de cirurgia é o quarto caso registrado na literatura.

A médica alegretense é filha do também médico, cirugião Erasmo Gueterres Silva, que comentou que todos sairam emocionados deste trabalho. Uma cirurgia única no Estado e a sétima no mundo começou às 10h e terminou à 1h 30 da madrugada, citou.